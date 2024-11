Ilfattoquotidiano.it - Meloni chiama Ghio dopo la denuncia per violenza. La consigliera: “Morta a 12 anni per persone come lei, faccia davvero qualcosa”

Una telefonata per dimostrarle vicinanza, che diventa però un accorato appello della vittima ad agire. La presidente del Consiglio Giorgiaha telefonato allacomunale di Genova, Francesca, che l’altro giorno ha raccontato in aula delle violenze subite quando era una dodicenne. Unapotente, in seguito alla quale è anche stata aperta un’inchiesta che porterà l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra a essere ascoltata dai magistrati nei prossimi giorni.La premier ha deciso di sentireche ha però sfruttato la telefonata per invitarla ad agire,ha raccontato lei stessa in un lungo post su Instagram: “Ho parlato 20 minuti al telefono con il presidente Giorgia. Se avessi assecondato il motivo della sua telefonata probabilmente sarebbe durata pochi secondi.