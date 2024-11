Ilnapolista.it - Mbappé è il guaio del Real Madrid: i tifosi erano terrorizzati per il suo rigore (El País)

Ilha un problema che si chiama Kylian. Questo il titolo del Pais nell’edizione odierna per descrivere il match del francese contro il Liverpool, dove i blancos si sono visti nuovamente sconfitti in Champions, 2-0.Il problema delIl quotidiano scrive:L’ultimo mese dinel calcio d’élite non ha senso, al punto che quando è stato il suo turno di tirare ilnel secondo tempo, non c’era gioia ama terrore. Smette di correre quando il campo davanti è ancora libero, pasticcia, sta costantemente in fuorigioco. Ciò che l’erede naturale di Messi e Ronaldo ha fatto nelle ultime partite, è inspiegabile. Mancanza di fiducia, mancanza di fortuna, solo mancanza. Ilstava anche subendo un gol perché lui aveva portato troppo palla e l’ha poi persa ingenuamente nell’area avversaria.