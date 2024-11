Ilrestodelcarlino.it - L’infermeria si svuota in casa della Fermana

Sta preparando la sfida di domenica incontro il Termoli lache ha ripreso ad allenarsi, in questa prima partesettimana, sul sintetico del Firmum Village. Come di consueto, è arrivato il bollettino dalda parte di Marco Minnucci che ha evidenziato come al momento la situazione sia sotto controllo, rispetto a qualche settimana fa. Le questioni al momento sotto osservazione sono tre. La prima riguarda il difensore centrale under Marco Bonugli che, nel corsorifinitura pre Avezzano di sabato, ha riportato uno stiramento al flessore mentre per l’altro under Cristian Carosi, infortunatosi a Fossombrone, prosegue il percorso riabilitativo. Dalla partita di domenica invece Christian Casucci è uscito con un affaticamento muscolare che va monitorato nelle prime sedute settimanali ma non dovrebbe preoccupare oltremodo.