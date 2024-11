Iodonna.it - L'indagine "Mai dati 2", condotta dalle giornaliste Chiara Lalli e Sonia Montegiove, si è concentrata sull'applicazione della legge 194 a livello di singolo ospedale, evidenziando le difficoltà che le donne italiane incontrano nell'accesso all'IVG per una grave mancanza di trasparenza e informazioni accessibili

La cosiddetta IVG, ovvero l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia è un diritto sancito dalla194, ma la suanon è omogenea in tutto il paese. A denunciare questa disparità è l’Associazione Luca Coscioni, che ha recentemente pubblicato i risultati di un’, “Mai2”, volta a far lucedei singoli ospedali. Il diritto all’aborto esce dall’agenda del G7? Polemiche sul ruolopremier Meloni X Aborto, poche e confuseL’, ha messo in luce unacarenza die aggiornate riguardo all’IVG, ostacolando la possibilità per ledi scegliere liberamente a quale struttura rivolgersi.