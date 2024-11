Ilfattoquotidiano.it - “L’addio al Grande Fratello? È stata la produzione a dirmi di uscire, io stavo male ma non è stato un ritiro”: la rivelazione di Enzo Paolo Turchi

didalla casa deluno tra i più dolorosi di quest’edizione, non solo per i fan da casa, che apprezzavano la personalità sincera e vivace dell’inquilino, ma anche per diversi concorrenti, alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime quando hanno saputo che uno dei loro coinquilini preferiti sarebbe andato via. Ma mentre si dibatteva su un suo presunto abbandono per motivi professionali, legati all’opera teatrale di cui il coreografo è regista, è lo stessoa dire che non è andata proprio in questo modo: “Èladi, che era arrivato il momento. Io, non è unvero e proprio, diciamo che sono uscito per malattia“, spiegaal settimanale Chi.Poche settimane, quelle trascorse dal coreografo nella casa più spiata d’Italia, ma sufficienti a farsi voler bene da molti dei suoi coinquilini: “Ho sempre detto quello che pensavo”, è questa, secondo, la motivazione per cui èspesso tra i preferiti degli altri concorrenti.