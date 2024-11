Calciomercato.it - Juve, Di Canio duro: “Mentalità conservativa. Un Dna che aveva già con Allegri”

I bianconeri pareggiano in Champions League, ma l’atteggiamento non piace all’ex calciatore che punta il dito e non risparmia criticheSecondo 0-0 consecutivo per lantus, che dopo quello ottenuto contro il Milan strappa lo stesso risultato anche al Villa Park a Birmingham contro l’Aston Villa nella quinta giornata di Champions League.ntus, Di: “chegià con” (LaPresse) – Calciomercato.itUna prova senza grossi sussulti da parte degli uomini di Thiago Motta, che subiscono poco e creano ancora meno, complici anche le tante assenze, soprattutto in attacco. A riguardo si è espresso anche Paolo Di. L’ex calciatore, negli studi di ‘Sky Sport’, ha sottolineato come un innesto in attacco, a gennaio, sia quantomeno necessario: “Milik dovresti tenerlo come scommessa, se rientra bene, ma io non posso non avere un’altra punta da gennaio in poi, perché al massimo fai 0-0 e lanon se lo può permettere”.