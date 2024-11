Quotidiano.net - Israele ed Hezbollah sparano ancora: “Tregua violata”. Cpi: revoca arresto di Netanyahu se Tel Aviv apre indagine seria

Roma, 28 novembre 2024 – La Corte penale internazionale potrebbere i mandati d'spiccati nei confronti del premier israeliano Benjamine dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant. La Corte chiede però adi avviare un’approfondita. Lo ha detto, in un'intervista radiofonica a Kan, il portavoce della Cpi, Fadi El Abdallah, aggiungendo che i sospettati hanno il diritto di presentare ricorso. Mercoledìha annunciato che lo Stato ebraico avrebbe presentato ricorso contro i mandati diemessi nei suoi confronti e di quelli di Gallant. Israeli forces stand atop a Merkava tank stationed near the border with Lebanon in the upper Galilee region of northern Israel on November 27, 2024, after a ceasefire betweenand Israel took effect.