Iodonna.it - In stile biker, da cavallerizza, in camoscio o dal tacco medio. Ad ogni abito della stagione fredda un paio di boots a prova di fashionista

Leggi su Iodonna.it

Segreti di. Molto spesso la riuscita di un outfit ha poco a che fare con i singoli item. A fare la differenza, infatti, è lo styling, il modo in cui si sceglie di abbinare e accoppiare i capi. Percorrendo, a volte, una strada già battuta, dunque classica e sicura, oppure optando per l’ignoto, avventurandosi verso territori (stilistici) inesplorati. Questo concetto andrà, allora, tenuto a mente nella creazione di lookcon protagonista il vestito invernale donna. Cinque look perfetti per il pranzodomenica X Sia che si tratti di modelli in lana, maglia, in pelle o seta stampata, l’lungo o midi si conferma un capo passe-partout dell’Inverno 2024.