Lanazione.it - Il paese vicino ai giovani. Venerdì con i volontari Dog

Leggi su Lanazione.it

"Informazione, sensibilizzazione e prevenzione rispetto i comportamenti a rischio". Castiglion Fiorentino prosegue il suo percorso educativo dedicato ai. Lo fa accanto ad un partner ormai consolidato come l’associazione D.O.G. (Dentro l’Orizzontele). Una collaborazione che li ha visti in piazza la scorsa settimana e vedrà replicare l’iniziativa anche domani sera.sera scorso, a Porta Fiorentina, è stata allestita una postazione grazie alla quale gli operatori dell’associazione D.O.G.hanno intercettato circa cento ragazzi fra i 13 e i 18 anni (più di un quarto deidel comune) per incentivare un divertimento sano e scongiurare comportamenti lesivi alla crescita dei ragazzi. "La scelta di essere presenti ilsera è legata alla volontà di creare relazioni di qualità con i ragazzi", spiega Luca Norelli, responsabile progetto suidell’Associazione D.