Il bowl cut di Versace è il taglio corto che fa impazzire tutti

Un tempo era prerogativa dei bravi bambini, quelli ordinati e precisi. Ora ila scodella torna a gran voce e lo fa attraverso le passerelle. Lo abbiamo visto da un iconico brand, e lo potremmo definire ilcut. A sfoggiare il nuovocortissimo e platino è stata Iris Law, dando un’accezione decisamente più moderna all’iconicodegli anni ’60 di Peggy Moffit. Spopola sulle passerelle ilcut: cosa dobbiamo saperePer ilcutnon è solo il colore a cambiare. Se negli anni ’60 il trend era capelli scurissimi (molto spesso neri), ora si punta all’esatto opposto. Per le più temerarie si va sul platino, mentre per le più soft il colore va da un biondo caramello con alcune sfumature a un biondo cenere. E cambia, appunto, anche la forma: non più unnetto e pari a capello pieno, ma con svariate frastagliature e irregolarità.