Sport.quotidiano.net - Iga Swiatek positiva al doping, squalifica di un mese: “Il momento peggiore della mia vita”

Roma, 28 novembre 2024 – Semplice melatonina, un semplice farmaco da banco, per curare il jet lag da troppi tornei. E un ennesimo casotravolge il tennis mondiale. Coinvolta nientepopodimeno che Iga, ex numero 1 Wta. L’Itia, ovvero, L'International Tennis Integrity Agency – la stessa agenzia indipendente che ha giudicato Sinner – ha confermato che alla tennista polacca è stata comminata una sospensione di unnell'ambito del programma antidel tennis, dopo essere risultataalla sostanza proibita trimetazidina (TMZ). Il campione analizzato risale allo scorso agosto. E’ la stessa tennista a parlarne in un lungo video lanciato sulla sua pagina Instagram: “Voglio essere trasparente con voi. Un campione raccolto lo scorso 12 agosto (quindi prima del torneo di Cincinnati, è risultato positivo, e questo mi ha reso molto ansiosa”.