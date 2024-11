Top-games.it - I 5 migliori picchiaduro a scorrimento

sono un genere che esiste sin dai tempi delle prime sale giochi in cui con le nostre monetine potevamo cimentarci nei livelli a menar le mani contro chiunque ci si parasse davanti. Ormai sono un genere che si è molto evoluto e oggi vogliamo farvi fare un tuffo nel passato con i 5secondo noi.Final Fight, assolutamente tra iPubblicato in tutto il mondo nel 1989 prima su sistemi arcade e poi su svariate console, il primo titolo della serie ha rappresentato l’inizio per un genere.Nato come possibile seguito di Street Fighter, la successiva modifica al gameplay ha spianato la strada per tutte le produzioni future, segnando uno standard al quale adeguarsi.Streets of RageSerie di Sega che ha fatto il suo debutto su console Mega Drive nel 1991, ci vede al comando di tre poliziotti che devono combattere un’ondata di crimine esplosa in città.