Ilnapolista.it - Guardiola ha reagito come un adolescente, per lui la sconfitta è una catastrofe (Gramellini)

Leggi su Ilnapolista.it

haun, per lui laè una)Oggi i media italiani dedicano tanto spazio ai graffi di, al suo esibito autolesionismo dopo il pareggio del City con il Feyenoord per 3-3 (vinceva 3-0).Ecco cosa scrive Massimoin prima pagina sul Corriere della SeraDopo che in campo la sua squadra di ex imbattibili era riuscita a farsi rimontare tre gol, Pepsi è presentato in conferenza-stampa con dei graffi sulla testa, neanche avesse incrociato la dottoressa Boccia negli spogliatoi. Ha spiegato di esserseli procurati da solo, per il dispetto. «Volevo farmi del male» ha detto con un sorriso, e lì ho cominciato a contare: quanto tempo passerà prima che sia costretto a chiedere scusa? Un paio d’ore, poi ha dovuto precisare l’ovvio e cioè che non intendeva scherzare sul tema serissimo dell’autolesionismo.