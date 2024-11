Tpi.it - Fedez sul capo ultrà del Milan arrestato: “Non tradisco le mie amicizie, io frequento chi ca**o voglio”

suldel: “Nonle mieparla per la prima volta del caso ultras e di Luca Lucci, ildelnell’ambito di un’inchiesta che ha portato al fermo di diversi esponenti del tifo organizzato die Inter.Ospite del programma radiofonico La Zanzara, il cantante, alla domanda del conduttore Giuseppe Cruciani: “Frequenteresti ancora Luca Lucci alla luce di quanto successo?” ha risposto: “Era un mio amico e nonle mie. Lo rincontrerei e non esiste il reato di cattiva frequentazione. Non ricopro una carica pubblica e, se non commetto reati, iochi cazzo. Chiunque mi mette in mezzo sulla questione degli, lo fa a sproposito”.“Ci sono intercettazioni che mi riguardano nelle quali parlo solo dei cazzi miei – aggiunge– Il mio nome è uscito per quale motivo? Se dico a un amico: ‘Mi dai una mano a piazzare la bevanda allo stadio’ e l’amico mi dice: ‘Non ho nessuno’ e la stessa Procura lo dice, il nome mio perché esce in mezzo? Devo stare attento a chi? Iochi cazzo”.