Deborah Vanini il tumore e la scelta di partorire sua figlia prima di morire | Ha scelto lei non giudicatela

Massimo Chinaglia, 40 anni, ha detto addio alla sua compagna, 38, che ha deciso di portare a termine una gravidanza senza curare il cancro ai polmoni di cui era affetta. La piccola Megan è nata, lei è morta. «Le decisioni delle persone sono scommesse, il giudizio degli altri conta poco. Quello che mi ha ferito è stata la facilità con cui la gente, sui social, ha criticato ladisenza conoscerne le motivazioni. Senza sapere che persona speciale fosse. Quanto abbia lottato per costruire la nostra famiglia che ora è monca senza di lei», dice Massimo a La Stampa. Nel colloquio con Francesca Del Vecchio spiega perché lei non ha voluto interrompere la gravidanza: «Quando ci siamo conosciuti, 10 anni fa, sapevamo che volevamo una famiglia con dei figli. Ci abbiamo provato per due anni ma non ci riuscivamo.