Cronache | ottanta pizze sfornate dalla pizzeria Trianon per i senza tetto di Napoli

La pizza, piatto simbolo di, diventa per una volta al mese la portata simbolo di una cena diversa per personefissa dimora. E’ l’iniziativa che l’associazione «La Brigata solidale» diha portato avanti siglando un accordo di solidarietà con lariache lunedì sera ha sfornato 80dona all’associazione che le ha a sua volta distribuite ai bisognosi. «E’ dal 1923 – spiegano Angelo Greco e Giuseppe Furfaro, titolari di– che Lariaè vicina alle persone meno fortunate e bisognose. Da sempre ci impegniamo a sostenere iniziative che possano fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà. Oggi, con grande piacere, con il prezioso contributo della Brigata Solidale, abbiamo donato 80alla struttura La Palma che accoglie ifissa dimora».