Romadailynews.it - Cina-UE: MOC, colloqui su impegno nei prezzi proseguono, mostrano progressi

Pechino, 28 nov – (Xinhua) – Lae l’Unione Europea (UE) hanno compiutonelle consultazioni su un piano diin materia diper i veicoli elettrici (EV) cinesi, e isono ancora in corso, ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio (MOC). Le osservazioni sono state formulate dal portavoce del ministero, He Yadong, durante una conferenza stampa. Il funzionario ha osservato che diversi settori sia inche nell’UE attendono con ansia una risoluzione adeguata del caso di antisovvenzioni dell’UE che coinvolge i veicoli elettrici cinesi. Sulla base di un consenso di principio esistente, i team tecnici di entrambe le parti si sono impegnati in consultazioni intensive e hanno compiuto alcunigrazie al loro duro lavoro, ha confermato il portavoce.