Gaeta.it - Cagliari pronto a sfidare il Verona: tutta la rosa a disposizione di Davide Nicola

Facebook WhatsAppTwitter La partita in programma domani sera trarappresenta un momento cruciale per i sardi, che non riescono a conquistare i tre punti da oltre un mese. Con il fischio d’inizio previsto per le 20.45 alla Domus, l’allenatoreha l’intera, privo di squalifiche e infortuni. L’obiettivo è chiaro: non perdere l’occasione di ottenere una vittoria tra le mura amiche, supportati dai propri tifosi.Scelte tattiche disi trova di fronte a una varietà di opzioni per schierare la squadra, un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo. Generalmente, quando ilpresenta un buon rendimento, il mister tende a mantenere una certa stabilità nella formazione. La difesa a quattro, probabilmente confermata, si disporrà davanti al portiere Sherri, offrendo un supporto solido alla squadra.