Ilgiorno.it - “Benessere a domicilio“. Un modello di assistenza

Il Sistema integrato di servizi domiciliari per gli anziani del Rhodense (Sisda) e l’èquipe domiciliare anziani di Sercop e Asst Rhodense salgono sul podio della settima edizione del premio Lean Healthcare Award 2024. I due progetti si sono piazzati al secondo posto, nella categoria dedicata all’integrazione sociosanitaria, tra oltre 250 candidati da tutta Italia, e Sercop è stata l’unica azienda non ospedaliera a essere entrata tra i finalisti e a essere stata premiata. Il riconoscimento ha premiato il nuovodi cura che integra servizi domiciliari e residenziali per offrire agli anziani un’più personalizzata, ritardando il ricovero e migliorando la qualità della vita. Apprezzato in particolare il fatto che servizi e risposte ai bisogni dell’anziano vengano da una sola équipe multidisciplinare (Eda), composta da figure professionali differenti, grazie a una collaborazione tra operatori di Sercop e Asst Rhodense.