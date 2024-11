Zon.it - Baronissi, arriva Skills Lab: un laboratorio di idee e attività su formazione e lavoro

Grandissime novità dal mondo!Dopo 11 anni dalla nostra nascita,ha deciso di rafforzare ulteriormente la relazione con(SA), il territorio da cui sono partiti nel 2013, dando vita alloLab: undicon visione nazionale sui temi dellae del.Gli obiettivi diLabLab mira ad essere un punto di riferimento nel sud Italia, verso il futuro delle competenze professionali, uno spazio polifunzionale, moderno e dinamico, che ospiterà:la nostra Agenzia per ilin provincia di Salerno, pronta a supportare, con la sua esperienza, l’incontro tra le richieste delle aziende e le necessità delle persone;il corso in Marketing e Digital strategy aziendale, e gli altri corsi che nasceranno in seno alla NewTechsi Academy (di cui siamo soci fondatori) che si terranno in quell’area territoriale;tre aule attrezzate, con oltre 70 posti, per altri percorsi formativi e di orientamento.