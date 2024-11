Zecchino d’Oro 2024 Carlo Conti | Una grande festa di solidarietà

Leggi su Funweek.it

Il Festival dello, simbolo della musica per l’infanzia e della, torna con la sua edizione numero 67 in un anno davvero speciale. Ovvero, quello in cui si celebrano da una parte i 70 anni della Rai e, dall’altra, il centenario dell’Antoniano di Bologna. L’appuntamento, come sempre attesissimo, è in diretta su Rai 1 venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre (semifinali: ore 17.05-18.45) con finale domenica 1° dicembre dalle 17.20 alle 20.00A condurre la finale sarà il Direttore Artistico, affiancato nelle semifinali da due volti amati da bambini e famiglie: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. “Per me è sempre una gioia enorme”, commenta. “La freschezza dei bambini dell’Antoniano ci fa capire quanto tutto questo riesca a catturare la nostra attenzione.