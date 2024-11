Biccy.it - Walter Nudo si arrabbia contro le prese in giro a GialappaShow

I gialappi ada un paio di puntate a questa parte hanno preso “di mira” ancheche via social nelle scorse settimane ha raccontato la nascita di un progetto che “permette alle donne di diventare irresistibili per gli uomini, ma anche il contrario”. Un sistema che a detta dell’attore sarebbe “scientificamente provato”.I commenti pungenti dei gialappi, tuttavia, non sarebbero granché piaciuti ache proprio su Instagram si è lasciato andare a un video sfogo che potete recuperare per intero qua sotto.“Alcuni amici mi hanno mandato dei video e delle foto della Gialappa’s che continua a prendermi in” – ha esordito – “Ho detto ok, cosa vuoi che sia. Possono anche farlo, però attenzione a non prendere inDio. A questo ci tengo, non per me ma per voi.