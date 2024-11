Von der Leyen | futuro più forte e unito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.06 "Chiedo la vostra fiducia (.),di scegliere per l'Europa undi libertà", che "non sarà gratuita". Così la presidente della Commissione Ue alla Plenaria di Strasburgo. "Voglio che le regioni e comunità siano padrone del loro destino,contribuiscano a dar forma alle nostre politiche";compito questo affidato al "vicepresidente esecutivo Raffalele Fitto". Investire per "innovazione,decarbonizzazione,sicurezza"Cambiare Trattato per Ue migliore:"Voglio lavorare su questo"