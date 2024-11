Gaeta.it - Valorizzazione del Made in Italy: l’importanza delle Guide de L’Espresso

Facebook WhatsAppTwitter La promozione delinè un tema centrale per il nostro paese, rappresentando non solo un patrimonio culturale, ma anche un elemento chiave per l’economia nazionale. Durante la presentazioneedizioni 2025de, che si è tenuta al Teatro Arcimboldi di Milano, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato come queste pubblicazioni possano orientare le scelte dei consumatori verso l’eccellenza.deLedenon sono semplicemente un elenco di ristoranti o aziende, ma una vera e propria mappaeccellenze culinarie e produttive italiane. Questo strumento offre ai lettori la possibilità di esplorare le tradizioni regionali e di scoprire luoghi che rappresentano il meglio della ristorazione italiana.