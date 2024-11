Formiche.net - Unicredit comprerà Commerzbank. E su Banco la partita è aperta. Lo scenario di Mrowetz

Leggi su Formiche.net

L’operazioneBpm ci sta tutta, perché è il mercato a volerla. Il Palazzo, però, almeno per il momento sembra non essere del tutto d’accordo, il che ovviamente rende tutto più difficile, anche alla luce del niet all’offerta di Gae Aulenti arrivato nelle scorse ore dal board del. Eppure, spiega a Formiche.net Wolfram, amministratore delegato di AliseiSim, società leader nell’intermediazione finanziaria e mobiliare, ma soprattutto analista attento alle questioni bancarie, la strada intentata da Andrea Orcel è quella giusta.“Questa operazione ha delle dimensioni non così rilevanti, partiamo da questo. Le finalità sono due, primo evitare la creazione del terzo polo, ovvero Mps e, il che creerebbe problemi di competitività alla stessa. La seconda, guarda direttamente a(la seconda banca tedesca di cui Gae Aulenti ha rilevato il 9%, gettando le basi per una possibile scalata, ndr)”, spiega