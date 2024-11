Sbircialanotizia.it - Tumori: ok Ue a tislelizumab in prima linea in cancro gastrico ed esofageo

Leggi su Sbircialanotizia.it

In 2 studi ha dimostrato beneficio statisticamente significativo di sopravvivenza globale in combinazione a chemioterapia La Commissione europea ha approvatoin combinazione con chemioterapia per il trattamento didel carcinoma a cellule squamose dell'esofago (Escc) e dell'adenocarcinomao della giunzione gastroesofagea (G/Gej). Lo annuncia in una nota BeiGene, azienda oncologica globale .