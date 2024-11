Torino la maestra al processo per insulti agli alunni | Una bimba ha diffuso l’odio Riti voodoo contro di me

Leggi su Open.online

Dal 2014 al 2018 avrebbe maltrattato i suoi, bambini dai 6 ai 9 anni, ricoprendoli die minacce come: «vi prendo a calci in c.o» o «imbecilli stupidi». Per questo la pm Giulia Rizzo ha chiesto per lei quattro anni per vessazioni. Ieri, 26 novembre, l’exLaura Prunotto durante l’udienza delin cui è imputata si è difesa ripercorrendo gli anni di lavoro nelle scuole elementari Alvaro-Gobetti di Mirafiori Nord e Leone Siniga nel quartiere Santa Rita di. Come scrive Repubblica, la donna ha detto di essere lei, invece, la vittima: «Il clima in classe con i bambini era bellissimo. Sono stata descritta come un mostro ed è stato detto che erano tutti terrorizzati ma non era così».La vicendaPrunotto era già finita sotto inchiesta per due volte: una nel 2011 e un’altra nel 2016 per abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti.