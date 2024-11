To Leslie | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film con Andrea Riseborough

Leggi su Cinefilos.it

To: dallesulconHa fatto ampiamente parlare di sé ildel 2022 To(qui la recensione), debuttoregia di Michael Morris, che ha un’esperienza da produttore esecutivo di serie TV come Better Call Saul (2022), Bloodline (2016) e Tredici (2018-19). Piccoloindipendente incentrato su una donna preda dei suoi demoni interiori che cerca di ricostruire il rapporto con il figlio, Toè diventato un vero e proprio caso dopo che la sua protagonista,, ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sua struggente interpretazione.Da quel momento tutti hanno iniziato a parlare dele a permettergli di ottenere una visibilità più ampia di quella a cui sembrava destinato. Un successo che Toavrebbe meritato in ogni caso, dato l’appassionante ritratto che offre di questa donna imperfetta ma intenzionata a migliorarsi lottando contro i propri vizi e il suo difficile passato.