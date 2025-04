Masters 1000 Madrid i pronostici di sabato 26 aprile

sabato 26 aprile: pronostici e favoriti per l’accesso al turno successivo del torneo.Ci sarà tanta Italia, a Madrid, nel primo giorno di questo lungo fine settimana tutto tennis e Caja Magica. Oggi, infatti, saranno ben 5 gli italiani in campo sulla terra rossa iberica. Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi hanno superato il primo turno e si apprestano a giocare il loro secondo match nella capitale spagnola.Masters 1000 Madrid, i pronostici di sabato 26 aprile (AnsaFoto) – Ilveggente.itPer Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, entrambi teste di serie nel Masters 1000, si tratterà di un esordio. E sarà interessante capire come si metteranno le cose per tutti loro, considerando che il Mutua Madrid Open è rimasto orfano del principale favorito per la vittoria. Ilveggente.it - Masters 1000 Madrid, i pronostici di sabato 26 aprile Leggi su Ilveggente.it Tutti i match in programma alla Caja Magica nella giornata di26e favoriti per l’accesso al turno successivo del torneo.Ci sarà tanta Italia, a, nel primo giorno di questo lungo fine settimana tutto tennis e Caja Magica. Oggi, infatti, saranno ben 5 gli italiani in campo sulla terra rossa iberica. Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi hanno superato il primo turno e si apprestano a giocare il loro secondo match nella capitale spagnola., idi26(AnsaFoto) – Ilveggente.itPer Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, entrambi teste di serie nel, si tratterà di un esordio. E sarà interessante capire come si metteranno le cose per tutti loro, considerando che il MutuaOpen è rimasto orfano del principale favorito per la vittoria.

Ne parlano su altre fonti

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Pronostici tennis oggi 24/4/2025: quote Atp e Wta Madrid; Pronostici tennis oggi 23/4/2025: quote Atp Madrid; Pronostici tennis oggi 22/4/2025: quote Madrid Open; ATP Madrid, dicono i bookies: è corsa a tre, ma il ruolo di favorito non spetta a Sinner. E occhio alle sorprese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Masters 1000 Madrid, i pronostici di sabato 26 aprile - Tutti i match in programma alla Caja Magica nella giornata di sabato 26 aprile: pronostici e favoriti per l’accesso al turno successivo del torneo. Ci sarà tanta Italia, a Madrid, nel primo giorno di ... 🔗ilveggente.it

Masters 1000 Madrid, i pronostici di venerdì 25 aprile - Una carrellata di super match in programma per la giornata di venerdì 25 aprile: i pronostici del quarto giorno di Madrid. 🔗ilveggente.it

Pronostici Tennis ATP Madrid 2025: il programma di mercoledì 23 aprile. Fognini al main draw, Cobolli sfida Marozsan - Pronostici Tennis 23 aprile 2025. Analisi, programma quotidiano, big match, italiani in campo, guida tv e consigli per le scommesse ATP Madrid. 🔗betitaliaweb.it