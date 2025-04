USA mediatori di pace firmata a Washington la dichiarazione di intenti tra Congo e Ruanda

Washington si è tenuta una cerimonia ufficiale presieduta dal Segretario di Stato americano Marco Rubio, durante la quale è stata firmata una "dichiarazione di principi" tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda. L'iniziativa, promossa sotto l'egida del governo degli Stati Uniti, punta a porre fine al conflitto che da anni insanguina la regione orientale del Congo. A sottoscrivere il documento sono stati i ministri degli Esteri dei due Paesi: Therese Kayikwamba Wagner per la Repubblica Democratica del Congo e Olivier Nduhungirehe per il Ruanda.

