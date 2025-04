L’amarcord agrodolce di Arese Ecco L’amore ai tempi dell’Alfa

"L'amore ai tempi dell'Alfa" in scena mercoledì 30 alle 21 al teatro civico De Silva di Rho e il 10 maggio alla stessa ora nella sala Luca Attanasio del centro civico Agorà di Arese. Lo spettacolo rientra nel progetto "Playing Skyline: performance tra ex fabbriche e nuovi cantieri" coordinato dai Comuni di Rho e di Arese, realizzato dalle associazioni Teatro dell'armadillo, Contamina Aps e Afk Progetto giovani, con il contributo di Fondazione comunitaria Nord Milano. L'obiettivo è quello di riflettere attraverso le arti performative partecipate sui profili socioculturali e urbani delle città, dal passato al futuro. In un'ottica partecipativa, con una visione collettiva, tra ex fabbriche e nuovi cantieri, tra vecchie e nuove destinazioni d'uso dei luoghi.

