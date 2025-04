A Praga la visita guidata con i senzatetto Raccontare la nostra città ci ha salvato la vita

vita grazie all'associazione ci trasforma i clochard in guide turistiche: «Vi racconto la città che nessun altro conosce» Leggi su Vanityfair.it Roman, ex tossicodipendente che viveva per strada, oggi ha una nuovagrazie all'associazione ci trasforma i clochard in guide turistiche: «Vi racconto lache nessun altro conosce»

