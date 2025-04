Ho nascosto lo shopping per anni Ed ecco cosa ho imparato sulla mia libertà ora che ho smesso di farlo

Vanityfair.it - Ho nascosto lo shopping per anni. Ed ecco cosa ho imparato (sulla mia libertà) ora che ho smesso di farlo Leggi su Vanityfair.it In Italia come negli USA, oltre il 60% delle persone nasconde i propri acquisti ai partner. Per non discutere, ma anche per vergogna. Sensazioni condivise, specialmente quando si tratta di moda: la categoria più colpita. Storia e memorie di una narrativa (dannosa) che deve essere riscritta. E che può essere cambiata, un acquisto alla volta

