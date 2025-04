Un 25 Aprile ad alta tensione Scontri con la polizia a Bergamo A Romano vince Bella Ciao

tensione ieri mattina in centro a Bergamo durante le celebrazioni per il 25 Aprile. Tutto è iniziato poco prima dell’arrivo in piazza Vittorio Veneto del corteo (partito alle 10 da piazzale Marconi), quando alcuni manifestanti pro Palestina hanno affiancato il gruppo della brigata ebraica gridando "Fuori i sionisti dalla sfilata". Due persone in particolare, con il volto coperto da una kefiah, sono state immediatamente allontanate dalle forze dell’ordine. Poco dopo, all’altezza dei Propilei di Porta Nuova, c’è stata una nuova offensiva dei manifestanti pro Palestina, che hanno tentato di superare il corteo, ripetendo lo stesso slogan, ma questa volta si è arrivati allo scontro fisico con gli agenti che hanno bloccato a terra alcune persone, portandone via un paio. Ilgiorno.it - Un 25 Aprile ad alta tensione. Scontri con la polizia a Bergamo. A Romano vince Bella Ciao Leggi su Ilgiorno.it La manifestazione si sarebbe dovuta celebrare all’insegna della “sobrietà“, come chiesto dal ministro Nello Musumeci per rispettare la scomparsa di Papa Francesco. Invece non sono mancati attimi diieri mattina in centro adurante le celebrazioni per il 25. Tutto è iniziato poco prima dell’arrivo in piazza Vittorio Veneto del corteo (partito alle 10 da piazzale Marconi), quando alcuni manifestanti pro Palestina hanno affiancato il gruppo della brigata ebraica gridando "Fuori i sionisti dalla sfilata". Due persone in particolare, con il volto coperto da una kefiah, sono state immediatamente allontanate dalle forze dell’ordine. Poco dopo, all’altezza dei Propilei di Porta Nuova, c’è stata una nuova offensiva dei manifestanti pro Palestina, che hanno tentato di superare il corteo, ripetendo lo stesso slogan, ma questa volta si è arrivati allo scontro fisico con gli agenti che hanno bloccato a terra alcune persone, portandone via un paio.

