Il catafalco Francesco lo ha fatto eliminare il suo corpo è stato adagiato direttamente in una bara e non tre come era in uso prima per essere più vicino alla sua gente

Francesco, queste sono le parole che sentiamo di più.Il catafalco, l’impalcatura di sostegno alla bara nelle cerimonie funebri, ha avuto un’evoluzione sempre meno imponente. Per Pio XII, nel 1958, ne fu usato uno altissimo ricoperto di candelabri. Paolo VI lo fece sostituire con un cataletto. Infine, papa Francesco lo ha fatto eliminare: il suo corpo è adagiato direttamente in una bara, e non tre come era in uso prima, per essere più “vicino” alla sua gente. Leggi anche › Papa Francesco contro la ricerca dell’eterna giovinezza: «Fermare il tempo è delirante» iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Funerali del papa, le parole del giorno sono catafalco, sediari, abiti corali iO Donna. Iodonna.it - Il catafalco, Francesco lo ha fatto eliminare: il suo corpo è stato adagiato direttamente in una bara, e non tre come era in uso prima, per essere più "vicino" alla sua gente Leggi su Iodonna.it Nel giorno dei funerali di papa, queste sono le parole che sentiamo di più.Il, l’impalcatura di sostegnonelle cerimonie funebri, ha avuto un’evoluzione sempre meno imponente. Per Pio XII, nel 1958, ne fu usato uno altissimo ricoperto di candelabri. Paolo VI lo fece sostituire con un cataletto. Infine, papalo ha: il suoin una, e non treera in uso, perpiù “sua. Leggi anche › Papacontro la ricerca dell’eterna giovinezza: «Fermare il tempo è delirante» iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Funerali del papa, le parole del giorno sono, sediari, abiti corali iO Donna.

Cosa riportano altre fonti

La salma di Papa Francesco è a San Pietro: aspersa e incensata, a terra senza catafalco. Ha attraversato la piazza tra migliaia di fedeli - I funerali saranno sabato alle 10, il Conclave che eleggerà il nuovo pontefice partirà tra il 5 e il 10 maggio 🔗xml2.corriere.it

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte: parla il medico - Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

Da «aspettati un pugno» allo schiaffo alla cinese: tutte le volte in cui Papa Francesco ha perso la pazienza – I video - Papa Francesco ha cessato di vivere questa mattina alle 7.35. Nei numerosissimi messaggi di cordoglio spuntati sui social poco dopo la diffusione della notizia, la maggior parte si concentra sulle straordinarie doti umane e di empatia dimostrate da Bergoglio nei suoi dodici anni di pontificato. Ursula von der Leyen ha ricordato «la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati», Roberta Metsola ha citato «il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per l’uguaglianza e la giustizia sociale», Giorgia Meloni si è detta fortunata di aver avuto «il privilegio di ... 🔗open.online

Papa Francesco, la bara a terra a San Pietro senza catafalco: cos'è e perché non è stato usato; I funerali di Papa Francesco, cosa c'è da sapere e cosa ha deciso il pontefice: niente catafalco e il libro dei Vangeli sulla bara; Anche per le esequie di Papa Francesco sarà una prima volta: né catafalco né tripla bara; Niente catafalco, una sola bara. Come sarà il funerale 'semplificato' del Papa (per volere di Bergoglio). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parole del giorno. Sediari, catafalco, abito corale - CATAFALCO: pur assente in piazza San Pietro è stata una delle parole più citate. Una scelta voluta da Papa Francesco per essere anche in quest'ultima occasione più 'vicino' alla sua gente. Il catafalc ... 🔗ansa.it

Papa Francesco, la bara a terra a San Pietro senza catafalco: cos'è e perché non è stato usato - La salma di Papa Francesco è arrivata nella Cattedrale nella Basilica di San Pietro, dove è esposto all'omaggio dei fedelli per tre giorni, fino a venerdì 25 aprile. 🔗msn.com

Papa Francesco, come saranno i funerali: una sola bara e nessun catafalco. Il rito semplificato in tre stazioni - Ci sarà un corteo per trasferire la bara di Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro, dove saranno officiati i funerali, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà ... 🔗msn.com