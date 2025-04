Notti di paura in Saragozza Sfondato portone a calci È una banda di ragazzini

ragazzini in piena notte, con tanto di portone Sfondato. Tutto questo accade nel quartiere Saragozza e a segnalarlo sono i residenti. "Non siamo più riusciti a dormire, è come stare in un incubo", lo sfogo di una di loro, M. L., che abita proprio nel palazzo preso di mira dai vandali, di fronte Villa delle Rose.Il primo episodio risale alla notte tra Pasqua e Pasquetta, quando, "a mezzanotte in punto, si è sentito un rumore fortissimo, anzi due, una botta dietro l’altra, sembrava che fosse esplosa una bomba o un grosso petardo, come se stessero buttando giù il palazzo, il mio appartamento tremava. Dopo, ci siamo resi conto che avevano Sfondato, probabilmente a calci, il portone condominiale, che è dell’Ottocento e quindi molto pesante e resistente, per poi dileguarsi. Ilrestodelcarlino.it - Notti di paura in Saragozza. Sfondato portone a calci: "È una banda di ragazzini" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pneumatici delle auto in sosta bucati e blitz di bande diin piena notte, con tanto di. Tutto questo accade nel quartieree a segnalarlo sono i residenti. "Non siamo più riusciti a dormire, è come stare in un incubo", lo sfogo di una di loro, M. L., che abita proprio nel palazzo preso di mira dai vandali, di fronte Villa delle Rose.Il primo episodio risale alla notte tra Pasqua e Pasquetta, quando, "a mezzanotte in punto, si è sentito un rumore fortissimo, anzi due, una botta dietro l’altra, sembrava che fosse esplosa una bomba o un grosso petardo, come se stessero buttando giù il palazzo, il mio appartamento tremava. Dopo, ci siamo resi conto che avevano, probabilmente a, ilcondominiale, che è dell’Ottocento e quindi molto pesante e resistente, per poi dileguarsi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gente in strada e notti in auto, nei Campi Flegrei torna la paura - Torna il terrore ai Campi Flegrei, dove la terra ha ripreso a tremare in modo molto forte, "con 230 sismi da sabato sera", ricorda Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio vesuviano. "Fenomeni – sottolinea lo studioso – che attestano come lo stress accumulato fosse notevole, perché veniamo da un periodo che ha visto l’assenza totale della sismicità". A Pozzuoli e dintorni centinaia le persone scese in strada, in diversi hanno dormito in auto. 🔗quotidiano.net

Borse a picco, volano gli indici della paura: livelli superiori a quelli del marzo 2020 - L’offensiva commerciale lanciata da Donald Trump il 2 aprile ha fatto perdere alle borse europee 1.924 miliardi di euro in tre sedute. Solo oggi, lunedì 7, i listini del Vecchio continente hanno lasciato sul terreno 683 miliardi. L’indice paneuropeo Stoxx 600 è sceso del 4,5%. A volare, nel frattempo, sono i cosiddetti “indici della paura” che misurano l’incertezza – volatilità – attesa dai trader. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, Tridico “Ue non deve avere paura di prendere contromisure” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non dobbiamo avere paura di avere i controdazi perché l’Europa è un mercato grande, più degli Usa”. Lo ha detto il capodelegazione del M5S Bruxelles, Pasquale Tridico. “Secondo me è giusto avere una posizione forte”, ha detto Tridico, sottolineando la necessità di utilizzare la “carta dei controdazi”. xf4/sat/mca2 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it