Registrazione della targa della propria auto sul sito internet della Sas, la società dei servizi alla strada. Fino alla vigilia della festa del 25 aprile c’erano ancora due terzi degli automobilisti che ancora dovevano regolarizzarsi con la nuova normativa sulla sosta gratuita nelle Zcs, le zone a controllo sosta, di residenza. L’ultima data utile è Mercoledì 30 aprile.Dal giorno successivo – giovedì 1° maggio – non sarà infatti più sufficiente esporre la carta di circolazione sul cruscotto della propria auto per dimostrare il diritto alla sosta gratuita. È dunque obbligatorio, per evitare sanzioni, registrare la targa del proprio veicolo attraverso l’area riservata del portale www.serviziallastrada.it, entro e non oltre il 30. Lanazione.it - Zcs, ora il rush finale . Registrazione targhe. Mercoledì ultimo giorno Leggi su Lanazione.it Ultimi giorni di tempo per i (tantisimi) fiorentini ancora ’in ritardo’ con ladella targa della propria auto sul sito internet della Sas, la società dei servizi alla strada. Fino alla vigilia della festa del 25 aprile c’erano ancora due terzi degli automobilisti che ancora dovevano regolarizzarsi con la nuova normativa sulla sosta gratuita nelle Zcs, le zone a controllo sosta, di residenza. L’ultima data utile è30 aprile.Dalsuccessivo – giovedì 1° maggio – non sarà infatti più sufficiente esporre la carta di circolazione sul cruscotto della propria auto per dimostrare il diritto alla sosta gratuita. È dunque obbligatorio, per evitare sanzioni, registrare la targa del proprio veicolo attraverso l’area riservata del portale www.serviziallastrada.it, entro e non oltre il 30.

