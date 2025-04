Funerali da sovrano per il Papa degli ultimi Jorge Mario Bergoglio 1936 2025

Laverita.info - Funerali da sovrano per il Papa «degli ultimi». Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) Leggi su Laverita.info Nonostante le promesse di un rito sobrio, le esequie si preannunciano imponenti. Previsto un percorso di un’ora per la salma, in stile Pio XII. All’arrivo trans, poveri e migranti. Già in 250.000 hanno reso omaggio al pontefice, 170 le delegazioni presenti.

Su questo argomento da altre fonti

