In rete per combattere la solitudine Oltre tremila persone da aiutare

persone con disabilità e, alla base di tutto, costruzione di una rete permanente per affrontare meglio i problemi. Sono alcuni degli obiettivi del neonato progetto ‘Soli? No, insieme!’. Il piano, finanziato dalla Regione, è sostenuto da Auser, Caritas, Croce Rossa, Iniziative parkinsoniane imolesi, No Sprechi, Insalute, associazione Rambaldi, centri sociali Tiro a Segno, Bertella e Scardovi.Anche nel circondario si registra infatti un costante invecchiamento, una forte presenza di famiglie monocomponenti, di quelle in condizioni di fragilità relazionale e isolamento sociale e di quelle con disabilità problematiche, con casi di fragilità ed alcune anche in povertà."C’è una crescente domanda di ascolto e di attenzione per contrastare questi fenomeni – avverte Gigliola Poli, presidente Auser Imola -. Ilrestodelcarlino.it - In rete per combattere la solitudine: "Oltre tremila persone da aiutare" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Contrasto alle solitudini involontarie, sostegno all’inclusione sociale dellecon disabilità e, alla base di tutto, costruzione di unapermanente per affrontare meglio i problemi. Sono alcuni degli obiettivi del neonato progetto ‘Soli? No, insieme!’. Il piano, finanziato dalla Regione, è sostenuto da Auser, Caritas, Croce Rossa, Iniziative parkinsoniane imolesi, No Sprechi, Insalute, associazione Rambaldi, centri sociali Tiro a Segno, Bertella e Scardovi.Anche nel circondario si registra infatti un costante invecchiamento, una forte presenza di famiglie monocomponenti, di quelle in condizioni di fragilità relazionale e isolamento sociale e di quelle con disabilità problematiche, con casi di fragilità ed alcune anche in povertà."C’è una crescente domanda di ascolto e di attenzione per contrastare questi fenomeni – avverte Gigliola Poli, presidente Auser Imola -.

Su questo argomento da altre fonti

Dramma della solitudine: 50enne trovato morto in casa - Dramma della solitudine a Monte San Giacomo, dove un 50enne è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Di lui si erano perse le tracce da due giorni. L'intervento Questa mattina la donna che si occupa delle pulizie della casa, non riuscendo ad entrare, ha telefonato ai vigili... 🔗salernotoday.it

Guerra in Ucraina, in rete i video dei missili su Sumy: l’esplosione ripresa da un automobilista - Il momento in cui un missile russo ha colpito la cittadina di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, causando decine di vittime e feriti. In rete i video dell'attacco, i corpi nelle strade e le fiamme. Zelensky: "Mosca non ha paura, serve azione decisa per fermarla". 🔗fanpage.it

“Irpinia-Sannio, destini (e disagi) comuni”: rete tra Sindaci ed Enti - Tempo di lettura: 3 minuti“Irpinia e Sannio sono legati da destini comuni incrociati con gli stessi disagi, ma anche le stesse potenzialità. Solo facendo rete possiamo farcela”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ad Avellino al convegno dal titolo ‘Modelli di gestione dei servizi pubblici, esperienze e prospettive per gli enti locali’, tenuto presso la Camera di Commercio Irpinia-Sannio alla presenza, tra gli altri, dei vertici dell’Alto Calore. 🔗anteprima24.it

Contro demenza e Alzheimer servono reti, non eroi solitari: Teseo e il filo della cura; Solitudine delle persone anziane: sfide e soluzioni per superare l'isolamento; Napoli, la rete della solidarietà per clochard e detenuti: «Pasti e cure agli ultimi»; Oltre duemila anziani soli a Mantova, la mappa della città fragile. 🔗Approfondimenti da altre fonti

In rete per combattere la solitudine: "Oltre tremila persone da aiutare" - Ecco ’Soli? No, insieme’, il piano finanziato dalla Regione e sostenuto dalle associazioni locali. In campo volontari formati e una piattaforma telematica per la gestione dei casi da seguire . 🔗ilrestodelcarlino.it