Dalle celebrazioni ai cori contro il Papa e la Meloni

cori contro Papa Francesco e contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno segnato, ieri mattina, le celebrazioni del 25 aprile in città confermando come la ricorrenza a Saronno abbia tutte le sfaccettature dall’emozione alla contestazione. Le contestazioni si sono levate in piazza Caduti Saronnesi, poco prima dell’inizio degli interventi ufficiali. Alcuni manifestanti hanno scandito slogan critici verso il pontefice e, in modo ripetuto, verso Giorgia Meloni. La giornata era iniziata alle 10 in piazza Libertà, con l’alzabandiera eseguito da un delegato dell’Associazione nazionale carabinieri. In segno di lutto per Papa Francesco, come previsto dai protocolli, il tricolore è stato subito portato a mezz’asta. Il corteo, aperto dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero e dal subcommissario Federica Crupi, ha attraversato le vie cittadine accompagnato Dalle associazioni, dai cittadini e da una folta presenza politica, compresi i candidati sindaco Rienzo Azzi, Ilaria Pagani e Augusto Airoldi. Ilgiorno.it - Dalle celebrazioni ai cori contro il Papa e la Meloni Leggi su Ilgiorno.it Francesco ela presidente del Consiglio Giorgiahanno segnato, ieri mattina, ledel 25 aprile in città confermando come la ricorrenza a Saronno abbia tutte le sfaccettature dall’emozione alla contestazione. Le contestazioni si sono levate in piazza Caduti Saronnesi, poco prima dell’inizio degli interventi ufficiali. Alcuni manifestanti hanno scandito slogan critici verso il pontefice e, in modo ripetuto, verso Giorgia. La giornata era iniziata alle 10 in piazza Libertà, con l’alzabandiera eseguito da un delegato dell’Associazione nazionale carabinieri. In segno di lutto perFrancesco, come previsto dai protocolli, il tricolore è stato subito portato a mezz’asta. Il corteo, aperto dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero e dal subcommissario Federica Crupi, ha attraversato le vie cittadine accompagnatoassociazioni, dai cittadini e da una folta presenza politica, compresi i candidati sindaco Rienzo Azzi, Ilaria Pagani e Augusto Airoldi.

