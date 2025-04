Quotidiano.net - Lo storico. Fare i conti col passato è per lei una necessità

Pinto Meloni fa icon la storia. Una, secondo uno dei leader dell’antifascismoPietro Nenni. I suoi diari iniziano proprio con la fine del fascismo. Il leader socialista si trovava, arrestato, a Ponza. La sera del 27 luglio 1943 giunse una motonave. Sconvolto, si rese conto che le parti si stavano invertendo, nella sua vita e nel paese. Alcuni militi scortavano Benito Mussolini, arrestato due giorni prima e inviato al confino.Nenni, prigioniero del suo ex amico ed ex compagno di partito Mussolini, visse uno scambio di ruoli beffardo, drammatico, che dava inizio a un mondo nuovo. Icon la storia diventarono un titolo del diario, intesi come una potente rottura del presente, condizionata dal. Meloni ha deciso di affrontarla definitivamente.La presidente del Consiglio ha preso atto di un dibattito pubblico dove la storia torna in forme inedite e sorprendenti (forse inconcepibili per buona parte delle democrazie occidentali).