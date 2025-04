Preghiera del mattino del 26 Aprile 2025 Liberami dalla sete di potere

Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente".

