L’Anpi provinciale Grazie a chi disse no alla cultura della guerra

alla Lapide dei Caduti, la celebrazione è proseguita con un corteo chilometrico che ha raggiunto il Monumento alla Resistenza Partigiana. Numerose le bandiere, dal Tricolore a quelle dei Corpi di combattimento, da quelle della pace alla palestinese. Molteplici anche le presenze istituzionali: il sindaco Andrea Furegato, il vicesindaco Laura Tagliaferri, l’assessore Mariarosa Devecchi, il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, l’onorevole Lorenzo Guerini, il consigliere regionale Roberta Vallacchi, il prefetto Enrico Roccatagliata e la procuratrice Laura Pedio.“Ora e sempre Resistenza“, “Siamo tutte antifasciste“ e “Bella Ciao“ sono state le canzoni intonate da cittadini e associazioni durante il rientro in piazza della Vittoria. Ilgiorno.it - L’Anpi provinciale:: "Grazie a chi disse no alla cultura della guerra" Leggi su Ilgiorno.it Una piazza gremita ha festeggiato a Lodi ieri il 25 Aprile. Iniziata con la deposizione di una corona d’alloroLapide dei Caduti, la celebrazione è proseguita con un corteo chilometrico che ha raggiunto il MonumentoResistenza Partigiana. Numerose le bandiere, dal Tricolore a quelle dei Corpi di combattimento, da quellepacepalestinese. Molteplici anche le presenze istituzionali: il sindaco Andrea Furegato, il vicesindaco Laura Tagliaferri, l’assessore Mariarosa Devecchi, il presidenteProvincia Fabrizio Santantonio, l’onorevole Lorenzo Guerini, il consigliere regionale Roberta Vcchi, il prefetto Enrico Roccatagliata e la procuratrice Laura Pedio.“Ora e sempre Resistenza“, “Siamo tutte antifasciste“ e “Bella Ciao“ sono state le canzoni intonate da cittadini e associazioni durante il rientro in piazzaVittoria.

L’Anpi provinciale:: Grazie a chi disse no alla cultura della guerra. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

