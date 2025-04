Sport in tv oggi sabato 26 aprile orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

oggi sabato 26 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Riflettori puntati sulla MotoGP, che propone le qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna. Proseguono gli Europei di judo, mentre a Fredericton inizieranno i Mondiali di curling doppio misto: l'Italia affronterà Finlandia e Germania, Stefania Constantini e Amos Mosaner torneranno a giocare insieme a tre anni di distanza dall'oro olimpico.A Madrid spazio al secondo turno dei tornei ATP 1000 e WTA 1000 di tennis con Musetti, Berrettini, Arnaldi, Paolini/Errani in campo. A Xiamen andrà in scena la prima tappa della Diamond League di atletica, mentre gli appassionati di ciclismo potranno gustarsi Vuelta delle Asturie e Tour de Bretagne. Spazio anche alla Coppa del Mondo di nuoto di fondo, arrampicata Sportiva, pentathlon, ginnastica ritmica.

