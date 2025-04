Cavalieri Sestesi festa e tradizione Show in sella delizie e il grande falò

festa dei Cavalieri Sestesi, che ieri ha raggiunto il suo apice e oggi si prepara all’epilogo, conferma di essere uno degli appuntamenti primaverili preferiti dal pubblico. Complici i favori del meteo, al campo cross ‘Le Cannarelle’ di Sesto Imolese si è radunata parecchia gente per trascorrere qualche ora all’insegna del relax, del divertimento e della natura.Ma anche delle tradizioni perché nell’area attrezzata della frazione, a due passi dal torrente Sillaro, sono andati in scena una serie di spettacoli equestri da lasciare tutti a bocca aperta. Il fascino del battesimo della sella gratuito, che ha visto protagonisti ben 60 bambini, ma anche i giri a cavallo e in carrozza, la musica dal vivo e l’immancabile accensione serale del falò propiziatorio. Un rituale dal fascino antico che, insieme al celebre Lom a Merz organizzato sempre in terra sestese, ha il potere di riportare le lancette dell’orologio indietro nel tempo ad un’epoca più genuina e romantica. Ilrestodelcarlino.it - Cavalieri Sestesi: festa e tradizione. Show in sella, delizie e il grande falò Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ladei, che ieri ha raggiunto il suo apice e oggi si prepara all’epilogo, conferma di essere uno degli appuntamenti primaverili preferiti dal pubblico. Complici i favori del meteo, al campo cross ‘Le Cannarelle’ di Sesto Imolese si è radunata parecchia gente per trascorrere qualche ora all’insegna del relax, del divertimento e della natura.Ma anche delle tradizioni perché nell’area attrezzata della frazione, a due passi dal torrente Sillaro, sono andati in scena una serie di spettacoli equestri da lasciare tutti a bocca aperta. Il fascino del battesimo dellagratuito, che ha visto protagonisti ben 60 bambini, ma anche i giri a cavallo e in carrozza, la musica dal vivo e l’immancabile accensione serale delpropiziatorio. Un rituale dal fascino antico che, insieme al celebre Lom a Merz organizzato sempre in terra sestese, ha il potere di riportare le lancette dell’orologio indietro nel tempo ad un’epoca più genuina e romantica.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La settimana di Dossier: dalla festa di Sant'Agata alla longa manus dei cavalieri di Malta in Sicilia - L'adorazione per la Santa va oltre i confini della città. Tanti i pellegrini arrivati per i giorni di festa dedicati alla protettrice. A raccontare le loro storie a Valerio Musumeci è monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, che guida da quasi 20 anni le processioni del Fercolo per le... 🔗cataniatoday.it

Oggi 15 febbraio è la festa dei Santi Faustino e Giovita: da impavidi cavalieri a martiri per la fede - Cavalieri convertiti, i santi Faustino e Giovita vengono ricordati insieme, travolti dalla stessa sorte: aver conquistato la palma del martirio per la fede in Cristo. La vita dei santi Faustino e Giovita, che si commemorano oggi 15 febbraio, è da collocare nel II secolo. Agli inizi del cristianesimo troviamo queste due figure di cavalieri che ... Leggi tutto L'articolo Oggi 15 febbraio è la festa dei Santi Faustino e Giovita: da impavidi cavalieri a martiri per la fede proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

Cavalieri Sestesi: festa e tradizione. Show in sella, delizie e il grande falò; Lòm a mêrz, risplende il fuoco della tradizione; Tornano i Lom a Merz . Falò, sapori e vin brulè. La primavera è alle porte. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spettacoli, giochi, musica e sapori. Tre giorni di festa con i Cavalieri sestesi - Cavalieri Sestesi in festa da oggi a sabato al campo cross ‘Le Cannarelle’ di Sesto Imolese. Spettacoli a cavallo, buona cucina, giochi e tanto divertimento per salutare l’arrivo della bella stagione ... 🔗msn.com

Festa dell’Immacolata: la tradizione dell’8 dicembre - Il parroco don Giosuè: Il carro realizzato quest’anno si ispira alle apparizioni di Lourdes"" Fervono i preparativi per il tradizionale appuntamento con il secolare e maestoso carro dell’Immacolata ... 🔗latorre1905.it

Festa del Pestith e dei Fermentati a Claut: eventi tra tradizione e prodotti locali - Un’occasione per valorizzare la biodiversità e la cultura gastronomica La Festa del Pestith e dei Fermentati rappresenta non solo una riscoperta delle tradizioni gastronomiche locali, ma anche ... 🔗nordest24.it