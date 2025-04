Pagamento assegno di inclusione ad aprile 2025 date di accredito Inps e ultime novità

assegno di inclusione è stato erogato a partire da martedì 15 aprile 2025 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a marzo, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, da lunedì 28 aprile 2025, partirà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Leggi su Fanpage.it L’diè stato erogato a partire da martedì 15a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a marzo, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, da lunedì 28, partirà l’per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza.

