Biancani smetta di fare gli show Sulle strategie serve un confronto

serve rispetto per i territori interni, non show da assemblea". Il sindaco di Piandimeleto, Nicolò Pierini, "bacchetta" il collega Biancani dopo le sue esternazioni che hanno seguito l’assemblea di MMS. "Vorrei ricordare al sindaco Biancani che Pesaro, in quanto capoluogo di provincia, ha anche la responsabilità di sostenere l’intero territorio, comprese le aree interne. Eppure, con sempre maggior frequenza, assistiamo a comportamenti che vanno in direzione opposta: atteggiamenti autoreferenziali, toni sopra le righe, prese di posizione calate dall’alto, che minano il dialogo e la collaborazione tra territori. Siamo stanchi di assistere a continue uscite teatrali durante le assemblee, dove chi rappresenta l’entroterra viene sistematicamente zittito o attaccato. Questo non è confronto, non è democrazia, non è rispetto. Ilrestodelcarlino.it - "Biancani smetta di fare gli show. Sulle strategie serve un confronto" Leggi su Ilrestodelcarlino.it rispetto per i territori interni, nonda assemblea". Il sindaco di Piandimeleto, Nicolò Pierini, "bacchetta" il collegadopo le sue esternazioni che hanno seguito l’assemblea di MMS. "Vorrei ricordare al sindacoche Pesaro, in quanto capoluogo di provincia, ha anche la responsabilità di sostenere l’intero territorio, comprese le aree interne. Eppure, con sempre maggior frequenza, assistiamo a comportamenti che vanno in direzione opposta: atteggiamenti autoreferenziali, toni sopra le righe, prese di posizione calate dall’alto, che minano il dialogo e la collaborazione tra territori. Siamo stanchi di assistere a continue uscite teatrali durante le assemblee, dove chi rappresenta l’entroterra viene sistematicamente zittito o attaccato. Questo non è, non è democrazia, non è rispetto.

