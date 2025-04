Quando vedi Antony Starr sullo schermo sai che qualcosa andrà storto

Antony Starr non è solo un attore, è un marchio di fabbrica. Quando lo vedi sullo schermo, sai che qualcosa andrà storto. Non nel modo classico, da cattivo da fumetto o da antagonista vecchio stile. No, con Starr il male arriva con un'energia impetuosa e satirica, con quella strana sensazione di carisma tossico che ti fa pensare: forse non ha torto. È così da Quando è entrato nella cultura pop vestendo i panni di Patriota nella serie The Boys. Un personaggio che è diventato lo specchio più disturbante dell’America contemporanea: megalomane, narcisista patologico, usa i suoi poteri per fare ciò che vuole, spesso in modo crudele ed egoistico. Gqitalia.it - Quando vedi Antony Starr sullo schermo, sai che qualcosa andrà storto Leggi su Gqitalia.it All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.non è solo un attore, è un marchio di fabbrica.lo, sai che. Non nel modo classico, da cattivo da fumetto o da antagonista vecchio stile. No, conil male arriva con un'energia impetuosa e satirica, con quella strana sensazione di carisma tossico che ti fa pensare: forse non ha torto. È così daè entrato nella cultura pop vestendo i panni di Patriota nella serie The Boys. Un personaggio che è diventato lo specchio più disturbante dell’America contemporanea: megalomane, narcisista patologico, usa i suoi poteri per fare ciò che vuole, spesso in modo crudele ed egoistico.

Ne parlano su altre fonti

Antony Starr condivide la reazione al finale della quinta stagione di The Boys, mentre il cast riceve i copioni finali - Antony Starr condivide la reazione al finale della quinta stagione di The Boys, mentre il cast riceve i copioni finali Antony Starr ha condiviso la sua reazione alla fine della quinta stagione di The Boys, quando il cast ha ricevuto le sceneggiature finali dello show, suggerendo cosa aspettarsi dal finale. The Boys – stagione 5 sarà l’ultima parte dello show televisivo sui supereroi di Prime Video, con il gruppo protagonista che si scontrerà con Patriota (Starr) e gli eroi della Vought. 🔗cinefilos.it

James Bond: Antony Starr, interprete di Patriota in The Boys, ricorda la sua 'disastrosa audizione' - L'attore Antony Starr, uno dei protagonisti della serie The Boys, ha ricordato quando si era presentato per provare a ottenere l'iconico ruolo di James Bond. Antony Starr, interprete di Patriota nella serie The Boys, è tornato a parlare della sua disastrosa audizione per il ruolo di James Bond. L'iconica spia britannica è stata interpretata da Daniel Craig nei recenti capitoli della saga e ora Amazon MGM sta andando alla ricerca dell'erede dell'attore, sperando di trovare un interprete in grado di incarnare nel migliore dei modi l'agente 007. 🔗movieplayer.it

The Boys – Stagione 5: Antony Starr indossa il costume di Homelander in una nuova foto dal set - The Boys – Stagione 5: Antony Starr indossa il costume di Homelander in una nuova foto dal set Mentre proseguono le riprese della quinta e ultima stagione di The Boys di Prime Video, l’attore Antony Starr ha condiviso su Instagram una foto del dietro le quinte del set insieme a due scatti di ritorno dalla stagione precedente e ad alcuni concept art non utilizzati. Nella foto del set Starr indossa il costume di Homelander e non sembra che siano state apportate modifiche sostanziali al suo costume. 🔗cinefilos.it

Come Antony Starr è diventato il più cattivo della tv e del cinema, da The Boys a G20; G20 recensione film di Patricia Riggen con Viola Davis [Amazon Prime Video Anteprima]; G20: buone le intenzioni, ma non è un film per Viola Davis – Recensione; The Boys 5, le riprese sono pronte: Antony Starr sfoggia di nuovo il look di Patriota. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quando vedi Antony Starr sullo schermo, sai che qualcosa andrà storto - Dopo The Boys, Antony Starr torna nei panni del villain nel film G20. Un thriller che aggiorna l’estetica anni ’90 alle paranoie digitali di oggi ... 🔗gqitalia.it

James Bond: Antony Starr, interprete di Patriota in The Boys, ricorda la sua 'disastrosa audizione' - Antony Starr, interprete di Patriota nella serie The Boys, è tornato a parlare della sua disastrosa audizione per il ruolo di James Bond. L'iconica spia britannica è stata interpretata da Daniel ... 🔗msn.com

Patriota è il Donald Trump di ‘The Boys’. Ma ad Antony Starr questo paragone non è mai piaciuto - Per l’attore della serie cult di Prime Video, il suo villain è molto più sfaccettato di così. L’abbiamo incontrato per parlare della quarta stagione, di lati oscuri e di capelli biondi ... 🔗rollingstone.it