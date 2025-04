La crisi della Imprima Posti di lavoro in bilico

Sono pronti a lottare per salvare il loro posto di lavoro i 300 dipendenti del gruppo tessile Imprima che dopo mesi di cassa straordinaria adesso si trovano di fronte alla minaccia della cassa a zero ore. Il provvedimento è stato minacciato per il centro produttivo di Lonate Pozzolo (Va), ma a rischio ci sono anche i lavoratori dell'altro impianto di Bulgarograsso, delle due unità di conversione di Cantù (B-Blosson e Guarisco) e di Fiano Romano (S.E.T.)."Le difficoltà attuali derivano da scelte manageriali discutibili del passato, che hanno minato la tenuta del settore e messo a rischio l'occupazione di oltre 300 famiglie - ricostruiscono la vicenda i rappresentanti della Filctem Cgil, la Femca Cisl e Uiltec Uil - Nel mese di ottobre 2024, nonostante l'opposizione delle organizzazioni sindacali, l'azienda ha attivato la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, avviando contemporaneamente una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, come previsto dal Codice della crisi entrato in vigore nel 2022".

Approfondimenti da altre fonti

