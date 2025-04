Asportati pluviali in rame dall’istituto comprensivo

rame ha preso di mira la sede principale dell’Istituto comprensivo Massazza, in corso Italia a Mede con la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Restando all’esterno dell’edificio scolastico, i predoni dell’oro rosso hanno smontato e portato via alcuni pluviali di rame, per un quantitativo e un valore ancora imprecisati, caricando probabilmente la refurtiva su un furgone o un camioncino abbastanza capiente per il trasporto. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri. Uno dei purtroppo frequenti furti di rame compiuti da bande specializzate, che individuano i loro obiettivi in edifici pubblici come scuole e cimiteri ma anche aziende private, edifici vuoti di notte dove poter agire relativamente indisturbati. Ilgiorno.it - Asportati pluviali in rame dall’istituto comprensivo Leggi su Ilgiorno.it MEDE (Pavia) Hanno approfittato del periodo di chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua e del 25 aprile, per mettere a segno un’incursione notturna, scoperta giovedì e denunciata ai carabinieri. Una banda di ladri diha preso di mira la sede principale dell’IstitutoMassazza, in corso Italia a Mede con la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Restando all’esterno dell’edificio scolastico, i predoni dell’oro rosso hanno smontato e portato via alcunidi, per un quantitativo e un valore ancora imprecisati, caricando probabilmente la refurtiva su un furgone o un camioncino abbastanza capiente per il trasporto. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri. Uno dei purtroppo frequenti furti dicompiuti da bande specializzate, che individuano i loro obiettivi in edifici pubblici come scuole e cimiteri ma anche aziende private, edifici vuoti di notte dove poter agire relativamente indisturbati.

Cosa riportano altre fonti

Rubate due volte in pochi mesi i pluviali in rame di una palazzina in via Tronto [FOTO] - Proseguono in varie zone di Pescara i furti delle grondaie e dei pluviali in rame da palazzi ed edifici. I malviventi entrano in azione a qualsiasi ora del giorno e della notte senza soluzione di continuità. Leggi i nostri approfondimenti nella sezione Dossier Un cittadino che vive in via... 🔗ilpescara.it

Rubati due volte in pochi mesi i pluviali in rame di una palazzina in via Tronto [FOTO] - Proseguono in varie zone di Pescara i furti delle grondaie e dei pluviali in rame da palazzi ed edifici. I malviventi entrano in azione a qualsiasi ora del giorno e della notte senza soluzione di continuità. Leggi i nostri approfondimenti nella sezione Dossier Un cittadino che vive in via... 🔗ilpescara.it

Ladri scatenati: in poche ore rubati un trattore, pluviali di rame in una scuola e i soldi del fondo cassa di una farmacia - Pavia, 25 aprile 2025 - Il primo furto 'stagionale' di un trattore in una cascina lomellina, predoni di rame a segno nelle scuole di Mede e ladri di contanti in una farmacia oltrepadana. Nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 25 aprile, ignoti malviventi sono entrati in azione alla Cascina Negrina di Tromello, in strada San Giorgio. Hanno forzato il cancello di accesso al cortile della cascina e hanno rubato un trattore di medie dimensioni, un Landini di colore rosso, dal valore non quantificato. 🔗ilgiorno.it

Asportati pluviali in rame dall’istituto comprensivo - MEDE (Pavia) Hanno approfittato del periodo di chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua e del 25 aprile, per mettere a segno un’incursione notturna, scoperta giovedì e denunciata ai carabinieri. 🔗ilgiorno.it